Срещу 5 хиляди евро гаранция отмениха домашния арест на Никола Барбутов

Софийският градски съд не успя да даде ход на разпоредителното заседание по делото за корупционната афера в Столичната община от миналото лято.

Подсъдими за участие в организирана престъпна група за подкупи и други длъжности престъпления във връзка с обществени поръчки са бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов, бившият заместник-кмет на район "Люлин" Росица Пандова и експертите по обществени поръчки Петър Рафаилов и Соня Клисурска.

По две причини се наложи отлагане на делото. Делото беше отложено за 25 март. От една страна се оказа, че Соня Клисурска сменила своя адвокат, а той не е успял да се запознае с материалите по делото, да вземе днес отношение в рамките на разпоредителното заседание.

Освен това Никола Барбутов, който по принцип изтърпяваше до този момент домашен арест, не е успял да получи навреме документите по делото на домашния си адрес, и така се стигна до отлагане на делото, въпреки че защитата и самият Барбутов нямаха проблем делото да се гледа на днешното заседание.

Така на 25 март страните по делото ще преценяват дали са изпълнени всички законови изисквания, за да може делото да започне по същество.

Междувременно, след 7,5 месеца първо в ареста, а след това и под домашен арест СГС, който ще гледа делото по същество със съдия Петя Кънчева прецени, че трябва да промени мярката за неотклонение на Никола Барбутов и отмени домашния му арест като постанови парична гаранция в размер на 5 хиляди евро.

Той има 10 дни, за да ги внесе и за да може вече свободно да се придвижва, предаде БНР.

