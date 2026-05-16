Срещу гаранция от 1000 евро пуснаха разносвача на храна, ударил Ивайло Мирчев
Софийската районна прокуратура пусна срещу гаранция от 1000 евро доставчика на храна, ударил депутата Ивайло Мирчев, съобщава „24 часа“. Мъжът е обвинен в нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди.
Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да му се иска арест.
Мирчев и куриерът се караха след запречване с кола на улица в столичния кв. "Лозенец" в четвъртък.
Доставчикът посегнал на депутата, дори го качил на капака на колата си, когато той опитал да го спре, за да дойде полиция и да го глоби.
Самият Мирчев писа във фейсбук, че не желае арест на куриера и отрече удари. "Ръката му се плъзна по лявата ми буза”, подчерта той.
