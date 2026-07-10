Срещу нарушителите на пътя: Държавата създава единна система за контрол

Снимка: Булфото

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков обяви, че държавата работи по интегриране на данните от толсистемата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата.

По думите му целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението, посочва БНТ.

"Идеята е информацията, която се събира от толсистемата да не остава само в нея. Всяка институция да не работи сама за себе си – всички институции трябва да работят за държавата и в полза на обществото. Извършва се сериозен анализ с цел държавата да има цялостен контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на толтакси. Колкото по-бързо успеем това да го постигнем, толкова по-бързо ще постигнем по-голям ефект върху борбата с нарушителите", заяви Иван Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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