Сринаха Емили от Ергенът със земята

Нова двойка се оформя в романтичното риалити. Дали обаче Емили Шишкова и Валентин ще продължат заедно напред в Родос е доста съмнително. Според бивша водеща в „Преди обед“ по-скоро не изглежда, че двамата ще създадат сериозни отношения в живота.

Любов между Емили и Валентин е трудно да има, защото Валентнин, това е третият мъж, с който Емили показва, че тъй като не може по друг начин да се свърже, нито да завърже разговор, тя се свързва през секса, заяви Оля Малинова.

Отново тяхната връзка започна като много страстна през игра и чак след това започнаха да се опознават: Ти откъде си, с какво се занимаваш. Още дори името му май не знае, обаче вече имаха гореща еротична фотосесия, допълни тя.

Емили ще ги побърка. Ние гледаме „Ергенът: Любов в рая“, но гледаме и шоуто на Емили. Факт е, че всички говорят за нея. Емили е особена и бе тотално изолирана от Габи, така че няма да се върне в тази компания, каза още по бТВ Оля Малинова.

