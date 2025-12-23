Сринаха се ДСК директ, ДСК смарт, DSK Mobile и DSK Online

Няколко услуги на ДСК са се сринали в момента.

Информираме ви, че достъпът до ДСК Директ и Мултикеш е възстановен, пишат от банката.

Достъпът до DSK Mobile и DSK Online остава временно ограничен.

Ще ви информираме своевременно при следващ ъпдейт.

Извиняваме се за причиненото неудобство и ви благодарим за разбирането.

------

Достъпът до дигиталните канали на Банка ДСК все още е ограничен. Ще ви информираме, своевременно при възстановяване.

------

С цел допълнителна стабилизация и превантивни проверки на системите, днес до 16:00 ч. достъпът до дигиталните канали на Банка ДСК ще бъде ограничен.

Работим, за да осигурим тяхното оптимално използване и по време на предстоящите празнични дни.

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането.

Ще ви информираме своевременно при възстановяване на достъпа до каналите.

-------

Поради големия брой клиенти, които използват онлайн и мобилното банкиране на Банка ДСК в момента, достъпът е временно затруднен. Моля, опитайте отново по-късно.

Няма достъп и до ДСК смарт.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!