Срив на Григор Димитров

Григор Димитров напусна топ 40 на ранглистата в мъжкия тенис. Хасковлията загуби шест позиции и вече 44-и в класацията на АТР, предаде България он ер.
Това е най-ниската позиция за 34-годишната ни първа ракета от 26 август 2019 година, когато беше номер 78.
Гришо започна настоящия сезон като десети в света, но заради поредица контузии изигра само 29 мача, от които спечели 18. Това е и най-краткият му сезон в тенис тура.
Синер измести Алкарас на върха в тениса
Шампионът от мастърса в Париж Яник Синер се завърна на върха на ранглистата.
Италианецът събра 11 500 точки и измести досегашния лидер Карлос Алкарас, който е с актив от 11 250.
Прогрес за Виктория Томова
При жените Виктория Томова е вече 135-а в ранглистата на WTA. Тя успя да се изкачи с две места, но остава далеч от топ 100.
В топ 500 са още Лиа Каратанчева (№293), Изабелла Шиникова (№328), Денислава Глушкова (№372), Елизара Янева (№439) и Гергана Топалова (№445).
Води Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Ига Швьонтек от Полша и Коко Гоф от САЩ.
