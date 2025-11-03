Срив на Григор Димитров

Кадър Ютуб

Григор Димитров напусна топ 40 на ранглистата в мъжкия тенис. Хасковлията загуби шест позиции и вече 44-и в класацията на АТР, предаде България он ер.

Това е най-ниската позиция за 34-годишната ни първа ракета от 26 август 2019 година, когато беше номер 78.

Гришо започна настоящия сезон като десети в света, но заради поредица контузии изигра само 29 мача, от които спечели 18. Това е и най-краткият му сезон в тенис тура.

Синер измести Алкарас на върха в тениса

Шампионът от мастърса в Париж Яник Синер се завърна на върха на ранглистата.

Италианецът събра 11 500 точки и измести досегашния лидер Карлос Алкарас, който е с актив от 11 250.

Прогрес за Виктория Томова

При жените Виктория Томова е вече 135-а в ранглистата на WTA. Тя успя да се изкачи с две места, но остава далеч от топ 100.

В топ 500 са още Лиа Каратанчева (№293), Изабелла Шиникова (№328), Денислава Глушкова (№372), Елизара Янева (№439) и Гергана Топалова (№445).

Води Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Ига Швьонтек от Полша и Коко Гоф от САЩ.

