Срив на "Виваком" в цяла България

Кадър Виваком

Хиляди абонати докладват за липса на интернет, телевизия и мобилни услуги

Грандиозен технически срив в мрежата на телекомуникационния оператор "Виваком" парализира комуникациите в Русе и десетки градове в страната тази вечер. Малко след 19:00 часа хиляди абонати останаха едновременно без интернет, цифрова телевизия и мобилна връзка, превръщайки петъчната вечер в информационно затъмнение, предаде Дунав мост.

Вълната от недоволство заля социалните мрежи, където потребители от всички квартали на Русе – от "Дружба" и "Чародейка" до "Здравец" и центъра – потвърдиха за пълната липса на сигнал.

Русе и страната в информационно затъмнение

Сигналите в популярната русенска група Русе показват, че проблемът далеч не е само локален. Потребители съобщават за идентична ситуация в Шумен, Варна, Враца, София, Монтана, Попово и Тутракан.

"Всичко се срина – ни телефони, ни интернет, ни телевизия", алармира Ивелин Грозданов. Неговите думи бяха подкрепени от стотици русенци, които споделят, че прекъсването е настъпило внезапно. "В Русе, квартал 'Възраждане', няма телевизия и интернет от 20 минути", добавя Цветелина Радева.

Освен домашните услуги, сериозни затруднения има и с мобилните данни. Клиенти на оператора посочват, че дори опитите за връзка с националния номер за обслужване на клиенти 123 са неуспешни, тъй като линията не дава сигнал или автоматично прекъсва.

Липса на информация и блокирани терминали

Към момента официалният сайт на оператора също е недостъпен за част от потребителите, което допълнително затруднява получаването на официална информация за причините за аварията. Появиха се и съобщения за проблеми с ПОС терминалите в търговската мрежа, които използват свързаност през засегнатия оператор.

"И кол центърът им умря, и сайтът... нещо сериозно ще е", коментира Цветелин Павлов, обобщавайки опасенията на потребителите за мащаба на аварията.

Много русенци, които са били дългогодишни клиенти на бившата мрежа "Networx", изразиха остро недоволство от качеството на услугите след смяната на собствеността. "Най-бързият и качествен интернет беше на Networx, съсипаха качествен продукт", категоричен е Траян Димитров.

Засега от "Виваком" няма официално изявление за естеството на проблема и кога се очаква нормализиране на услугите.

