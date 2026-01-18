Срив в системата на МВР спря издаването на "Гражданска отговорност" от вчера

Булфото

Технически проблем извади от строя сключването на нови полици за "Гражданска отговорност" в цялата страна, съобщиха от МВР.

Блокирали са връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност“, по проблема се работи и от МВР се надяват скоро да бъде отстранен, предаде БГНЕС.

Блокажът е при сключването на нови полици, иначе вноски по "Гражданска отговорност“ могат да се правят. Сривът е възникнал на 17 януари и все още системата не работи.

