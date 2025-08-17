Срок за смяна на филтъра на пералнята

Пиксабей

Температурата е ключова за унищожаването на микробите, но това невинаги означава, че по-горещото е по-добро

Известният британски лекар д-р Крис ван Тулекен (46) предупреди, че много хора вероятно носят дрехи, пълни с микроскопични "гадости", защото ги перат на грешна температура, пише "Флагман".

В гостуването си в предаването "BBC Morning Live" той обясни, че температурата е ключова за унищожаването на микробите, но това невинаги означава, че по-горещото е по-добро.

Основната новина (грешките при пране)

Д-р ван Тулекен, автор на бестселъра „Ultra-Processed People“, е категоричен, че масово хората допускат грешки, които водят или до лошо изпрани дрехи, или до излишно високи сметки за ток. Според него прането на 40°C е напълно безсмислено"40 градуса не виждам защо съществуват – твърде горещо е, за да бъде евтино, и твърде студено, за да убие каквото и да било. Изберете едно от двете – или горещо, или студено. 30°C върши работа и е много по-евтино. Преминаването от 40°C на 30°C спестява близо 40% енергия", заявява той.

Коя е правилната температура?

Според доктора изборът на градуси зависи изцяло от ситуацията:

При болен член на семейството – 60°C: Това е задължителна температура, препоръчана и от Световната здравна организация, за да се унищожат по-упорити вируси и бактерии.

За ежедневно пране – 20°C или 30°C: Д-р ван Тулекен лично използва 20-градусова програма за почти всичко, с изключение на спортните си дрехи. "Така спестявам до 62% от разходите за енергия в сравнение с 40 градуса – това е огромна разлика", подчертава той. За целта обаче използва перилен препарат, специално предназначен за пране на ниски температури.

Кога да забравим 90°C: Лекарят е категоричен, че тази екстремна температура е ненужна за битови нужди. "На тази температура всичко ще се унищожи – това е почти като да сварите дрехите си. Вредно е за тъканите. Ако смятате, че дрехите ви са толкова мръсни, че се нуждаят от такова пране, значи е време да си купите нови", казва той.

Хигиена на пералнята – ключът към успеха

Д-р ван Тулекен обръща специално внимание на нещо, което мнозина пренебрегват – редовното почистване на самата машина. Неподдържаната пералня може да превърне и най-добре изпраните дрехи в източник на неприятна миризма на мухъл.

Съвети за редовна поддръжка:

Чекмедже за препарат: Почиствайте го веднъж месечно. Д-р ван Тулекен го пуска в съдомиялната машина.

Гумено уплътнение на вратата: Веднъж седмично го забърсвайте с кърпа и оцет.

Филтър: Почиствайте го на всеки 3 до 6 месеца.

Врата на пералнята: Винаги я оставяйте отворена, когато не работи, за да се проветрява.

Самопочистване: Ако машината има такава програма на висока температура, пускайте я редовно според инструкциите.

