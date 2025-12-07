Срок за смяна на измервателните уреди в домовете с дистанционни

Пиксабей

Топломерите ще трябва да позволяват дистанционен отчет от 1 януари 2027 г., пише Труд

До 1 януари 2027 г. всички топломери трябва да бъдат с дистанционен отчет, стана ясно по време на конференцията, организирана от Български енергиен и минен форум. Вече в законодателството е записано, че дотогава всички водомери за топла вода трябва да бъдат с дистанционен отчет. Предстои да бъде записано в законите такова изискване и за топломерите. За водомерите за студена вода няма изискване на ЕС да бъдат с дистанционен отчет, но е добре при смяна на водомера хората също да слагат такива, които позволяват засичане на потреблението дистанционно. В момента 70 на сто от топломерите в страната са с дистанционен отчет, както и 50 на сто от водомерите за топла вода.

В парламента е внесено законодателно предложение за създаване на Национален декарботизационен фонд, каза по време на форума Ива Петрова, зам.-министър на енергетиката. Пари от фонда ще бъдат използвани за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Тя обясни, че министерството работи по прилагане в българското законодателство на директива на ЕС за енергийната ефективност. Като има два възможни подхода, от които трябва да бъде направен избор. При първия трябва да бъдат поставени цели за използване на енергия от възобновяеми източници при отоплението на сградите, а при втория подход да бъдат поставени лимити за парникови газове за единица енергия за отопление или охлаждане. Предвидени са средства за подпомагане на енергийни общности, включително за енергия за отопление и за охлаждане, а не само за производство на електрическа енергия.

Директивата за енергийна ефективност може да бъде изпълнена, ако има стимули за крайните клиенти да инвестират в системи за топлинна енергия от възобновяеми източници, стана ясно по време на форума.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!