Срокът за двойно обращение на лев и евро няма да бъде удължен: Остава 31 януари

Във връзка с постъпващи запитвания по повод твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), с която срокът за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен, пресцентърът на Министерството на финансите е упълномощен да заяви:

Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение. Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишелно въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната.

От 01 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото. В чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в Република България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото)“. Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути.

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка.

Припомняме също, че във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.

Министерството на финансите призовава гражданите да търсят официални източници на информация, каквито са специално създаденият сайт за еврото – https://еврото.бг и интернет страницата на Българската народна банка.

