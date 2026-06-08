Срутени училища след 7,8 по Рихтер във Филипините, броят на жертвите расте

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Най-малко 19 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси района край остров Минданао в южните Филипини, съобщиха властите.

Земетресението е регистрирано в понеделник в 07:37 местно време. Трусът предизвика предупреждения за цунами във Филипините, Индонезия, Япония и Австралия, част от които по-късно бяха отменени, предаде Бг он ер

Видеа и снимки от мястото на бедствието показват срутени сгради, включително кадри на ресторант, който е почти напълно разрушен.

Според местен представител най-малко 134 души са ранени в няколко провинции - Южно Котабато, Султан Кударат, Сарангани, както и в град Генерал Сантос. Тези данни все още подлежат на потвърждение от Националната агенция за бедствия.

Реакция на властите

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че всички държавни институции са мобилизирани.

"Националното правителство действа и няма да изоставим Минданао", заяви той, цитиран от BBC (Би Би Си).

Маркос нареди и временно спиране на учебните занятия в засегнатите райони. Трусът съвпадна с първия учебен ден в страната.

В разпространено видео от основно училище в провинция Давао Оксидентал се виждат десетки изплашени ученици, които са приклекнали на земята по време на силното разлюляване. На кадрите се вижда и как навес с ламаринен покрив се срутва зад тях, но училището съобщи, че няма пострадали.

Последващи трусове и инфраструктурни щети

След първоначалното земетресение са регистрирани над 130 вторични труса с магнитуд между 1,3 и 6,7.

В крайбрежната провинция Сарангани трусът временно прекъсна електрозахранването и комуникационните мрежи, но по-късно те бяха възстановени.

Град Генерал Сантос, близо до епицентъра, е известен като "столицата на рибата тон" във Филипините. Той е и родният град на боксовата легенда и политик Мани Пакиао.

Малко след земетресението японските власти предупредиха за възможни вълни до един метър, достигащи бреговете на страната.

По-късно е регистрирано слабо цунами с височина от няколко сантиметра в южната префектура Окинава, както и вълна от около 20 см на отдалечените острови Огасавара.

Вълни са засечени и по бреговете на Индонезия, Палау и Филипините, като височината им варира от няколко сантиметра до 1,4 метра според местните власти.

Земетресенията са често явление във Филипините, които се намират в т.нар. "Огнен пръстен" - една от най-активните сеизмични зони в света. Повечето трусове са слаби, но понякога причиняват сериозни разрушения и жертви.

През септември миналата година земетресение с магнитуд 6,9 в централния регион Висайяс отне живота на повече от 70 души.

Редактор "Екип на Петел",

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