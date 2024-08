Срути се стена и смаза колите

Кадър Х

Задържаща стена се срути във Владивосток над малък паркинг и смаза седем коли. Кадрите бяха разпространени в Туитър, предаде Актуално.

A retaining wall collapsed onto seven cars in the Russian city of Vladivostok



The cars were covered with debris and dirt. pic.twitter.com/0Nfkw9PMPH