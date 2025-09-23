Срути се училище в Новосибирск

Кадър Телеграм

Училище в Русия се срути само, след като години и години наред никой не се е погрижил да бъде ремонтирано. Случаят е от Новосибирска област, в град Татарск. Но по-впечатляващото е, че за щастие няма човешки жертви - такива обаче е можело да има, но щастлива и иронична случайност ги е предотвратила, предаде Актуално.

Учебното заведение е строено през 30-те години на XX век, директор е кадър на "Единна Русия", партията на Владимир Путин - Людмила Лиховец. Колко е ремонтирано вече се видя от видеокадри, уловили срутването. Но в същия ден трябвало да има де факто военно учение - в час да се разглобява и сглобява автомат "Калашников". "Патрон" на тези уроци е т. нар. "Юнармия" (Общоруското военно-патриотично обществено движение "Млада армия"), под чиято шапка се водят уроците.

Именно там разказват, че за въпросния час по обучение не дошъл никой, но оправданията били различни - един се разболял, друг го домързяло. "Мързелът ни спаси", е общото мнение, изразено в коментарите. Учениците казват, че по принцип на "уроците" на "Юнармия" ходят само по 12-13 души.

В рухналото крило на училището имало само един охранител, обаче той успял да избяга.

