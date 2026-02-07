реклама

Срутили се скални отломки затвориха пътя за две смолянски села

07.02.2026 / 16:07 0

Снимка: АПИ, илюстративна

Скални отломки са паднали върху пътя към смолянските села Писаница и Хасовица, предава БТА. 

Пътят към двете села е прекъснат в продължение на близо два часа. 

Екип на фирмата, поддържаща пътя, работи на терен за отстраняване на срутилите се скални късове, уточниха от Община Смолян. 

Очаква се по-късно днес движението по трасето да бъде възстановено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама