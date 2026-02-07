Срутили се скални отломки затвориха пътя за две смолянски села

Снимка: АПИ, илюстративна

Скални отломки са паднали върху пътя към смолянските села Писаница и Хасовица, предава БТА.

Пътят към двете села е прекъснат в продължение на близо два часа.

Екип на фирмата, поддържаща пътя, работи на терен за отстраняване на срутилите се скални късове, уточниха от Община Смолян.

Очаква се по-късно днес движението по трасето да бъде възстановено.

