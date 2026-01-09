Срязаха част от предпазната ограда по жп линията във Враца, изградена след инцидент със загинал ученик

Снимки: НКЖИ

Неизвестен е срязал част от предпазната ограда по железопътната линия във Враца, изградена в рамките на спешните мерки на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за повишаване на безопасността, съобщи за БТА директорът на железопътна секция Враца към НКЖИ Станислав Йоцев.

По думите на Йоцев оградата е била прорязана до един от стълбовете, така че да позволи преминаване на човек. По следите в снега е установено, че е преминал един човек. Повредата е била отстранена незабавно и оградата е възстановена, добави Йоцев.

До момента в най-уязвимите участъци по трасето са обезопасени около 520 метра ограда, като дейностите продължават в посока към железопътната гара на Враца, каза Йоцев. Той уточни, че до гарата остават около 1,2 километра, като тепърва ще се прецени дали и дотам ще се поставя ограждение.

Той допълни, че оградата се изгражда от едната страна на линията, където са най-честите нерегламентирани пресичания, включително от деца. В зоните на надлези ще останат регламентирани и законни пешеходни преминавания.

"Призоваваме всички граждани да пазят обществената и чуждата собственост и да проявяват отговорност – към собственото си здраве и към безопасността на останалите", написаха от НКЖИ на фейсбук страницата си.

Мерките са част от действията на НКЖИ за повишаване на безопасността по жп трасето във Враца, предприети след трагичен инцидент с 16-годишен младеж.

БТА припомня, че в началото на седмицата вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посети Враца, където заяви, че започва спешно ограждане на железопътната линия, преминаваща през града, както и че предстои изграждането на два подлеза.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!