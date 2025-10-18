Стабилизира се времето в Гърция, дъждовете започнаха да спират на много места

снимка: pexels.com

Без проблеми днес в пътния трафик в Гърция въпреки дъждовете. Увеличени са екипите по контрол на движението на автомобили.

В Северна Гърция се запазва мрачното време, но спират днес дъждовете, съобщават синоптиците. Силен вятър и проливни дъждове днес завладяват района на Пелопонес. Властите предупреждават за внимателно шофиране и по възможност да се избягва пътуване.

В Солун и Атина ще вали през целия ден, но не се очакват проблеми с пътния трафик. Няма наводнени пътни участъци,информират от Пътна полиция.

В Крит и Цикладските острови дъждовете спират, но има рискови участъци за пътуване. Пренасочват трафика по обходни маршрути.

Възстановен е трафикът на фериботи за днес. Проблеми със силни морски бури се очакват утре, което може да се отрази на морския транспорт. Преди отпътуване се свържете с пристанищните власти, препоръчват транспортните компании.

Позволиха на рибарските лодки и малките яхти да пътуват в открито море, допълва БНР.

Увеличени са екипите на пътна полиция по цялата пътна мрежа на страната поради засилен трафик през почивните дни.

