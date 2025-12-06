Стабилизиран е корабът, заседнал край Ахтопол

Кадър Флагман

Танкерът, заседнал край бреговете на Ахтопол, е стабилизиран и не представлява опасност, увери областният управител на Бургас Владимир Крумов. Екипажът на кораба е в безопасност и в момента няма нужда от евакуация, подчерта той.

"Направили сме опити с кораб на "Гранична полиция" да достигнем до съдa, но бурното време и силният вятър затрудняват операцията“, обясни Крумов за БТА. Той добави, че при отслабване на вятъра ще бъде осигурен достъп с летателно средство и хеликоптер за доставка на техника, вода и други необходими продукти.

Танкерът остава стабилно закотвен и е празен, което минимизира всякакъв риск от замърсяване. Освен това "Гранична полиция" следи непрекъснато ситуацията на място.

По-рано днес в ефира на Нова ТВ директорът на Главна дирекция "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов съобщи, че танкерът е навлязъл от южна посока в нашите териториални води, като в последствие е установена комуникация с него. Екипажът спази разпореждането и пусна котва, а в момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, допълни той.

