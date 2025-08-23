Стабилно е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб във Варна

илюстрация: Булфото

Добро е здравословното състояние на детето, което пострада при токов удар от уличен стълб в близост до детска площадка във Варна.

Предстои до дни момчето да бъде изписано от болницата, каза за "По света и у нас" майката на 12-годишния Димитър.

Предстои обаче най-трудната задача - детето да се възстанови от шока от преживяното.

Как се е стигнало до инцидента - разказ на близките на момчето.

В четвъртък около 20.00 ч. вечерта Митко и по-малкият му брат Наско си играели на детската площадка.

Мястото е предпочитано от децата в района, защото площадката е скрита между блоковете и няма досег с автомобили, разказва БНТ.

"Бати беше излязъл извън площадката до стълба и се беше опрял. Чух го да вика помощ, но първо си помислих, че се шегува - после разбрах, че не е шега. Видях го как беше опрян на стълба и го видях как падна и се гърчеше", споделя Атанас Иванов, брат на Димитър.

Наско помогнал на батко си да се изправи и се прибрали вкъщи.

"Не пожелавам на никого да види детето си с кървясали очи, в шок, треперещо, парализирано от ужас и да не знае къде се намира. Това е за мен опит за убийство. Моето дете можеше да умре. Ние вчера можехме да правим погребение", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.

Детето е настанено в УМБАЛ "Света Марина" във Варна с изгаряне на едната ръка и нарушен сърдечен ритъм.

"Състоянието му е добро, въпреки изгарянията. Освен психологическия шок му се проследяват някои сърдечни показатели, но мога да кажа, че с течение на времето рисковете за него намаляват", добави Мария Иванова, майка на Димитър.

От Община Варна заявиха, че всяка седмица районните администрации трябва да правят проверки на детските площадки.

Първата проверка след инцидента с момчето показала, че няма проблем със стълба.

При втората проверка обаче фирмата, отговорна за поддръжката на уличните стълбове в района, казала, че при разклащане на стълба е установена отечка. За да се установи каква е истината, ще се направят още проверки.

"Не е нормално при разпореждане от наша страна да се правят проверки на детските площадки и на места, където да се събират граждани да се допуска отечки по стълбовете, така че ние ще направим много по-сериозна проверка", заяви Илия Коев, зам.-кмет на Община Варна.

"Никой не ми се обади за чисто човешка и морална подкрепа. Аз ги търсех да им давам информация къде е стълбът и какъв е проблемът. Те постоянно сменяха версиите си. Тъжно и е болно, че се замита ситуацията под килима", каза още Мария Иванова, майка на Димитър.

12-годишният Димитър ще бъде изписан в понеделник, а за неговото семейство остава трудната задача да му помогнат да забрави шока от преживяното.

