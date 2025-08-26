Стачка на авиодиспечерите в Гърция отменя пътническите полети

Пиксабей

Асоциацията на авиодиспечерите в Гърция обяви, че нейните членове ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното право, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Според съобщението на Асоциацията по време на прекъсването на работата ще се обслужват единствено полети, прелитащи през въздушното пространство на страната, правителствени полети, мисии на гръцките военновъздушни сили и полети за спешни или хуманитарни случаи.

По-рано днес Синдиката на държавните служители в Гърция (ADEDY) обяви, че свиква 24-часова национална стачка в четвъртък в отговор на внасянето в парламента за гласуване на нов законопроект за дисциплинарно право, който според Синдиката „криминализира социалната и политическата дейност“. Синдикатът също така призовава работниците в сектора да се съберат на протест този четвъртък в 10:00 ч. на площад „Синтагма“ в гръцката столица Атина.

