Стачката в "Еър Канада" приключи

Стачката в "Еър Канада" (Air Canada) приключи, съобщи днес синдикатът, представляващ стюардите и стюардесите, цитиран от Франс прес. Профсъюзът обяви, че е постигнато "принципно споразумение" след нощни преговори с авиокомпанията, която потвърди, че постепенно възобновява полетите, предаде БТА.

"Стачката приключи. Имаме принципно споразумение", написа в социалната мрежа "Фейсбук" (Facebook) организацията, свързана с Канадския синдикат на държавните служители (SCFP), която трябва да "сътрудничи изцяло за възобновяването на операциите".

"Еър Канада" потвърди в комюнике, че "постепенно възобновява днес (19 август) дейността си, след като сключи споразумение за медиация" с Канадския съюз на държавните служители под надзора на медиатора Уилям Каплан.

Около 10 000 стюарди и стюардеси напуснаха работа през уикенда, за да поискат увеличение на заплатите и обезщетение за неплатен наземен труд, включително по време на качване на борда. Въпреки съдебно решение срещу тях стюардите и стюардесите продължиха стачката си и през днешния ден.

Първите полети са насрочени за тази вечер, но връщането към нормална дейност не се очаква по-рано от идните 7-10 дни, предупреждава канадският авиопревозвач.

"Възобновяването на работата на голяма авиокомпания като "Еър Канада" е сложна задача", каза в комюнике главният изпълнителен директор Майкъл Русо.

"Призоваваме нашите клиенти към търпение и разбиране през идните дни", добави той, извинявайки се от името на компанията.

Според националния канадски авиопревозвач, който обслужва 180 града в Канада и чужбина, стачката е довела до отмяна на полети и е засегнала 500 000 души.

