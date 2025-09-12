Стадион Спартак не донесе късмет на Фратрия

снимка: Фейсбук, Фратрия

Лидерът във Втора лига Фратрия допусна първа грешна стъпка от началото на сезона и загуби с 0:1 от Янтра (Габрово) в дербито на кръга, играно на стадион "Спартак“ във Варна. Това бе първи домакински мач на тима на този стадион, предаде sportal.bg.

През първото полувреме над Варна се изля силен дъжд и положенията бяха оскъдни. При една от малкото ситуации вратарят на гостите Християн Василев се отличи със страхотен рефлекс и се превърна в последна преграда пред попадението. След почивката гостите заиграха по-смело в атака. В 74-ата минута бърза акция през центъра завърши с мощен изстрел с левия крак в горния десен ъгъл на вратата на Фратрия. Автор на гола бе нападателят Георги Бабалиев. След попадението домакините се втурнаха напред в търсене на изравнително попадение, но защитата на Янтра издържа и не допусна пробиви.

С успеха си габровчани продължават без загуба от началото на първенството и са втори с 18 точки. Фратрия все пак остава лидер с 21.

