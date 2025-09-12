Стадо крави предизвика катастрофа край Стара Загора

Снимка: Пиксабей

21-годишен шофьор се блъсна в стадо крави и излезе от пътя край Стара Загора, една пътничка е пострадала, съобщиха от полицията.

На 11 септември около 20 ч. на път в община Гурково е станало пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация автомобил, управляван от 21-годишен мъж, се е движил по трасето, когато внезапно на пътното платно излязло стадо крави.

Колата се е блъснала в една от тях, напуснала е пътното платно вдясно по посоката си на движение и е паднала в крайпътна канавка. При инцидента има материални щети и пострадало лице.

В автомобила са пътували още 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е оказана медицинска помощ на място и тя е освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. По случая е започнато разследване.

