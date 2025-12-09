Стана милионер

Кадър Фб

Сашо Кадиев обяви голям успех.

"Аз съм Сашо Милионерчето!

Успехът е въпрос на постоянство и страст към това, което обичаш!", обяви той.

Хора искам официално да ви кажа, че станах милионер. Вече имам един милион шарда в Дота 2" триумфира той.

"Черпя ви всичките", каза той.

Шардовете са парична единица в играта Дота 2.

Сашо Кадиев е голям фен на компютърните игри и не крие, че това дори му е навличало проблеми в личния живот.

