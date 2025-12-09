Стана милионер
Кадър Фб
Сашо Кадиев обяви голям успех.
"Аз съм Сашо Милионерчето!
Успехът е въпрос на постоянство и страст към това, което обичаш!", обяви той.
Хора искам официално да ви кажа, че станах милионер. Вече имам един милион шарда в Дота 2" триумфира той.
"Черпя ви всичките", каза той.
Шардовете са парична единица в играта Дота 2.
Сашо Кадиев е голям фен на компютърните игри и не крие, че това дори му е навличало проблеми в личния живот.
