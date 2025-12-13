Стана на 100 години

Снимка Уикипедия, Gage Skidmore

Знаменит актьор посрещна специален ден.

Холивудската легенда Дик Ван Дайк отпразнува 100-ия си рожден ден, казвайки: „100 години не са достатъчни. Иска ми се да живея още“, съобщи ДПА.

Роден на 13 декември 1925 г. в Уест Плейнс, Мисури, Ван Дайк се вдъхновява от филмите на Лорел и Харди и започва кариерата си в радиото, преди да подпише договор с CBS. Той става известен на сцената с мюзикъла Bye Bye Birdie, печели награда „Тони“ през 1961 г. и се утвърждава като телевизионна звезда с шоуто The Dick Van Dyke Show (1961–66) и по-късно с телевизионния сериал Diagnosis: Murder (1993–2001), съобщи БТА.

Известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в „Мери Попинс“, Ван Дайк, на 100 години, все още се опитва да танцува, въпреки „болното си краче“. В интервю за Good Morning America той казва: „Често съм играл стари мъже, ядосани и раздразнителни, но всъщност изобщо не е така!“

Празненствата за юбилея на Ван Дайк включват флашмоб в Малибу. Ван Дайк е автор на книгата „100 правила за живот до 100 години: Оптимистичен наръчник за щастлив живот“ и е герой на нов документален филм.

Актьорът приписва младежката си енергия на съпругата си Арлин Силвър, която е с 46 години по-млада от него и с която се ожениха през 2012 г. Има четири деца от първия си брак и е имал дългогодишна връзка с Мишел Триола Марвин, починала през 2009 г.

Ван Дайк е носител на звезда на Холивудската алея на славата, включен е в Телевизионната зала на славата и получава наградата „Британия“ за 2017 г. за изключителни постижения в телевизията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!