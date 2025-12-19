Стана на 70

Снимка ФБ

70 години днес навършва една от емблематичните фигури в историята на българското колоездене Ненчо Стайков.

Роден на 19 декември 1955 година в Сталин (днес Варна), той е сред големите звезди на родния спорт в един особено успешен период - края на 70-те и 80-те години на миналия век.

Стайков е трикратен победител в Обиколката на България - 1978, 1980 и 1984 година, пишат на страницата на Голове, метри, секунди във Фейсбук.

Печели и Обиколката на Турция през 1984 година (друг българин - Христо Зайков, финишира втори). Две години по-късно ликува и като победител в Обиколката на Нормандия. Има в актива си и 10-о място в общия старт на световното първенство във Фалккенбург (Холандия) през 1979 година.

Финишира на втора позиция в генералното класиране на Пробега на мира - най-авторитетната многоетапна шосейна надпревара за аматьори в света, през 1984 година. Изостава от победителя Сергей Сухорученков (СССР) с... 5 (пет!) секунди!

Това е и второто най-добро постижение на български колоездач в състезанието след това на неговия вуйчо - Ненчо Христов, който го печели през 1957 година.

Стайков има и две етапни победи в Пробега, като според него през 70-те и 80-те години надпреварата не отстъпва по нищо на прочутата Обиколка на Франция (Тур дьо Франс)

Участва на Олимпийските игри в Москва през 1980 година. С основен принос за спечеленото от България 6-о място на 100 километра отборно, като 25 км преди финала нашият тим се движи с най-добро време.

Признава, че проявява интерес към колоезденето в по-късна възраст - чак на 17. „Бях на гости при вуйчо си Ненчо Христов, който бе треньор в Турция. Гледах колоездене и тогава усетих, че това е моето бъдеще. Като се върнах във Варна, се захванах с този спорт при Жераир Торос. Бях на 17 години“, спомня си големият ни колоездач.

След само месец тренировки Стайков дебютира на състезание на колодрума в Разград. „Направи едни лупинги и пируети, които изумиха публиката. Още тогава обаче разбрах, че пред него има бъдеще“, разкрива Торос.

Преди колоезденето Стайков е вратар на децата и юношите на двата варненски футболни клуба. „Първо бях в Спартак, но след това преминах в Черно море заради другия ми вуйчо Пламен Христов. Явно обаче не ми е било писано да стана футболист“ казва той.

След края на активната си състезателна дейност дълги години е треньор в Португалия.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!