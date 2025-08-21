Стана на 80

Снимка Уикипедия, Biser Todorov

Една от най-големите легенди на българския футбол - Аспарух Никодимов, празнува днес своя 80-годишен юбилей.

Като футболист той е шесткратен шампион с ЦСКА, пет пъти носител на Купата и полуфиналист в КЕШ.

Играе общо 4 мача на две световни първенства, като вкарва и един гол. Сребърен медалист от Олимпиадата в Мексико през 1968 година.

Като треньор извежда ЦСКА до четвъртфинал и полуфинал в КЕШ, сега Шампионска лига. По време на тези успехи "червените" елиминират действащите европейски шампиони Нотингам и Ливърпул.

Освен това прави армейците четири пъти поред шампиони и веднъж печели Купата.

