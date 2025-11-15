Стана на 90 години

Снимка Уикипедия, Number 10

Вторият най-голям президент в света празнува днес.

Палестинският президент Махмуд Абас навършва днес 90 години. Той все още държи авторитарната власт в малки райони на Западния бряг, но е маргинализиран и отслабен от Израел, силно непопулярен сред палестинците и борещ се да има някаква дума в следвоенна Газа, съобщава БТА.

Абас е един от двамата най-възрастни президенти в света – преди него по този показател е само 92-годишният камерунски президент Пол Бия. Абас управлява от 20 години и през това време не бяха организирани почти никакви избори.

Според критици неговата слабост е оставила палестинците без стабилно лидерство в момент, когато те са изправени пред екзистенциална криза и таят надежди за създаването на палестинска държава – последното е една от основните цели на Абас, но изглежда по-непостижима от всякога.

Палестинците заявиха, че кампанията на Израел срещу „Хамас“, която опустоши Газа, е равносилна на геноцид. Израел отхвърли обвиненията и затегна хватката си върху Западния бряг, където еврейските селища се разрастват и все повече се увеличават нападенията на еврейски заселници срещу палестинци.

Десните съюзници на премиера Бенямин Нетаняху открито настояват за анексиране на Западния бряг – стъпка, която ще отнеме всякаква останала възможност за палестинска държава, отбелязва АП.

Засега САЩ подкрепят отказа на Израел да позволи на Палестинската автономна власт, ръководена от Абас, да управлява в следвоенна Газа. Критици обаче се опасяват, че без ефективен лидер палестинците в територията ще бъдат оставени да живеят под управлението на международен орган, доминиран от съюзници на Израел, с почти никакво право на глас и без реален път към отделна държава.

Абас „зарови главата си в пясъка и не инициира нищо“, каза Халил Шикаки – ръководител на палестинска социологическа агенция. „Легитимността му отдавна се изчерпа“, посочи Шикаки пред АП. „Той се превърна в пасив за собствената си партия и за палестинците като цяло“, добави той.

В малкото райони, които контролира на Западния бряг, Палестинската автономия е известна с корупцията.

Абас рядко напуска резиденцията си в град Рамала, освен за пътувания в чужбина. Той е ограничил правото за вземане на решения до най-вътрешния си кръг от приближени, чийто най-изявен представител е Хюсеин аш Шейх – негов дългогодишен довереник, когото през април Абас посочи за свой наследник.

Проучване, направено през октомври от агенцията на Шикаки, показа, че около 80% от палестинците на Западния бряг и в Газа искат Абас да подаде оставка. Едва една трета са съгласни Палестинската автономия да поеме пълно или споделено управление над ивицата Газа.

Преди 20 години Абас пое властта след смъртта на палестинския лидер Ясер Арафат на фона на надежди, че може да договори създаването на независима държава.

Първата неприятна изненада за него дойде през 2007 г., когато „Хамас“ насилствено отстрани Палестинската автономия от ивицата Газа. Управлението на „Хамас“ затвърди разделението между Газа и Западния бряг – окупираните от Израел територии, които палестинците искат за своя държава.

Абас продължи да управлява в малки райони на Западния бряг, в които основно е съсредоточено палестинското население. Но властта му е парализирана от задушаващата икономическа хватка на Израел, който контролира ресурсите на Западния бряг, по-голямата част от земята и достъпа му до външния свят, отбелязва АП.

Нетаняху, който дойде на власт през 2009 г., отхвърли създаването на палестинска държава. Неговата „стратегия още от първия ден“ беше да отслаби Палестинската автономия, каза Ехуд Олмерт, предшественик на Нетаняху на поста премиер, който може би бе най-близо до постигането на мирно споразумение с Абас, малко преди да бъде отстранен от власт.

Целта на Нетаняху е „да осуети всякакъв реален шанс за компромис, който да доведе до историческо споразумение“, добави Олмерт.

