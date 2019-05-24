Стана ясна групата на Спартак за последния мач в Тервел

Халфовете Валентин Веселинов и Милен Николов отпаднаха от 18-те на Спартак за последния мач в Трета лига – Североизточна група срещу Септември от 17 часа в Тервел днес.

Веселинов е с усложнение на спуканото тъпанче на ухото и е в болница, а Николов е контузен.

Групата: Иван Иванов, Иван Атанасов, Александър Йовчев, Боян Илиев, Севдалин Стайков, Стефан Иванов, Мирослав Георгиев, Васко Боев, Тодор Маринчев, Румен Николов, Ивайло Русев, Илиян Неделчев, Беадир Беадиров, Юлиан Загоров, Иво Михайлов, Благовест Гачев, Мартин Костов, Николай Пантев

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