Стана ясна причината за евакуацията на столичния мол
23.10.2025 / 11:00 0
Пиксабей
Евакуираха всички работещи и посетители на мол в София.
Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел "Хемус".
Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч.
По-късно Нова телевизия научи, че става въпрос за учение.
