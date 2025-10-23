Стана ясна причината за евакуацията на столичния мол

Пиксабей

Евакуираха всички работещи и посетители на мол в София.

Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел "Хемус".

Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч.

По-късно Нова телевизия научи, че става въпрос за учение.

