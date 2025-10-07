Стана ясно Черно море и Спартак колко дават за заплати

Булфото

Заплатите в клубовете от efbet Лига за 2024 г. надхвърлят 105 млн. лева, установи проверка на Sportal.bg. Във въпросната сума влизат не само възнагражденията на футболисти и треньори, а на целия персонал.

На първите две места очаквано са Лудогорец (29 446 000 лв.) и ЦСКА (21 326 000 лева). Те съставляват малко под половината сума. Двата клуба имат и дублиращи отбори във Втора лига, което допълнително вдига разходите. “Орлите” водят на “червените” с около 8 млн. лева, но не е изключено през 2025 г. софиянци да се приближат и дори изравнят с разградчани по този показател.

Изненадващо или не, но трети в своеобразното подреждане е Ботев (Пловдив). Възнагражденията на “канарчетата” възлизат на 15 140 000 лв., което е доста повече в сравнение с четвъртия Левски (10 442 000 лв.). Любопитното е, че пловдивчани са дали повече пари от “сините” за заплати и през предходната 2023 година. Тук трябва да споменем, че, според информация на Sportal.bg, в Левски има служители, които получават част от парите си през фирми на спонсора, а не директно от клуба.

На петото място, но доста далеч зад “сините”, е ЦСКА 1948. Бюджетът за заплати при “червените” за 2024 г. е 6 282 000 лв., което е с почти 2 млн. по-малко от предходната 2023 година.

Малко зад тях е Черно море (5 036 000 лв.). Собствениците на варненци са инвестирали в това перо около 900 000 лв. повече спрямо 2023 година.

Следват Локомотив (Пловдив), Арда, Славия и Берое. Някъде между тези клубове е и Спартак (Варна), но Sportal.bg не разполага с точната сума за заплати при “соколите”, които я крият по незнайни причини.

Същото се отнася за изпадналите Хебър и Крумовград.

С най-малък бюджет за заплати разполага Септември (713 000 лв.). Това е единственият клуб от елита, който дава под милион годишно на футболисти, треньори, директори и служители. Предпоследен е Локомотив (София) с 1 350 000 лева, но не е изключено през 2025 г. парите да скочат минимум двойно и дори тройно.

Ето кой колко дава за възнаграждения в efbet Лига:

1. Лудогорец: 29 446 000 лева (2024 г.), 29 458 000 лева (2023 г.);

2. ЦСКА: 21 326 000 лева (2024 г.), 17 385 000 лева (2023 г.);

3. Ботев (Пловдив): 15 140 000 лева (2024 г.), 12 953 000 лв. (2023 г.);

4. Левски: 10 442 000 лева (2024 г.), 8 499 000 лева (2023 г.) - сумата е само на базата на заплати в клуба. Има хора, които са част от възнагражденията през фирми на спонсора, а не от клуба.

5. ЦСКА 1948: 6 282 000 лева (2024 г.), 8 274 000 лв. (2023 г.);

6. Черно море: 5 036 000 лева (2024 г.), 4 147 000 лв. (2023 г.);

7. Локомотив (Пловдив): 3 818 000 лева (2024 г.), 4 248 000 лв (2023 г.);

8. Арда: 3 707 000 лева (2024 г.), 3 229 000 лв. (2023 г.);

9. Славия: 2 812 000 лева (2024 г.), 3 307 000 лв. (2023 г.);

10. Берое: 2 576 000 лева (2024 г.), 2 245 000 лв. (2023 г.);

11. Ботев (Враца): 1 536 000 лева (2024 г.), 1 074 000 лв. (2023 г.);

12. Локомотив (София): 1 350 000 лева (2024 г.), 1 405 000 лв. (2023 г.);

13. Септември: 713 000 лева (2024 г.), 694 000 лева (2023 г.).

Спартак (Варна): 1 559 000 лв. (2023 г.) - няма яснота за 2024 г., но предполагаемата сума за възнаграждения е някъде между тези на Славия, Арда и Локомотив (Пловдив).

Изпаднали от efbet Лига:

Хебър: 2 255 000 лева (2023 г.) - няма данни за 2024 година.

Крумовград: 1 777 000 лева (2023 г.) - няма данни за 2024 година.

Влезли в efbet Лига:

Монтана: 840 000 лева (2024 г.), 615 000 лв. (2023 г.);

Добруджа: 420 000 лева (2024 г.), 379 000 лв. (2023 г.) - предполага се, че действителните възнаграждения в клуба за 2024 г. са по-високи от официално обявените 420 000 лева, но те се дават под друга форма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!