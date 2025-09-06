Стана ясно каква е контузията на Десподов
снимка: Булфото
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания.
Веднага след това петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който пък показал разтежение между първа и втора степен отпред на бедрото.
Така крилото пропуска гостуването в Грузия на 7-ми септември. Той не игра и при класическата загуба от Испания, припомня Фокус.
Десподов е считан за най-силния български футболист сега и липсата му е осезаема.
