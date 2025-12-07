Стана ясно какво е казала съпругата на кмета на Варна

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Кметът на Варна Благомир Коцев разкри какво му е казала съпругата му Камелия. Думите ѝ той цитира дословно при гостуването си днес при Лора Крумова, в предаването ѝ „На фокус“ по Нова телевизия.

На въпроса на водещата дали той е искал да се откаже от политиката, кметът отговори: „Имало е такива моменти, но бързо съм ги отпъждал и мога да кажа, че жена ми има голяма роля в това, тъй като тя беше тази, която никога не искала да се занимавам с политика, но сега каза: Защо ядохме тези жабета, цитирам дословно“.

Припомняме, че преди дни стана ясно, че Камелия Коцева трябва спешно да замине за лечение в Берлин. На 10 декември Камелия Коцева трябва да постъпи в болница в Берлин.

Пред Лора Крумова кметът Коцев очерта най-важните и неотложни свои приоритети: „Първото нещо, разбира се, е да обърна внимание на семейството – на сина си, на здравословното състояние на жена ми, която изживява наистина тежко.

Второто нещо е да обърна внимание на града си, на варненци и на проблемите, които стоят пред нас, и предизвикателствата в община Варна“.

„Кураж на семейството ви и на съпругата ви, наистина бяха много тежки месеци за нея, за близките ви“, бяха финалните думи на Лора Крумова.

