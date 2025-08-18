Стана ясно кога е била проверяван злополучния скутер в Несебър

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Капитан Живко Петров, директор на Морска администрация в Бургас съобщи кога са правени проверки на моторната лодка, с която е дърпан злополучния парашут в Несебър.

Припомняме, че днес там стана голяма трагедия - дете на 8 години загина при падане от парашут, дърпан от моторна лодка. Това е станало от десетки метри височина, вече има задържани по случая. Последната проверка на коридора на скутера е точно преди месец - на 17 юли.

Един ден по-рано е проверена и лодката - като плавателно средство.

Нито по време на проверката на коридора, нито по време на проверка на лодката са установени някакви нередности, несъответствия с изискванията, които са заложени в Наредба на Министерски съвет за извършване на атракции с плавателни средства, обясни той.

Капитан Петров е категоричен, че проверки не се правят само за началото на сезона, проверка се извършват и по време на сезона.

