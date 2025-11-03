Стана ясно кой е намереният мъж в Пирин

Кадър Струма.ком

Необичайна история, напомняща сюжет от филм, разтърси района на Банско и Русе. Изчезнал преди 17 години мъж, обявен от съда за починал, бе открит жив в Пирин планина.

По време на рутинна проверка в местността Чалин валог служители на Национален парк „Пирин“ попаднали на незаконен бивак. При опит да разговарят с обитателя му, непознатият реагирал агресивно, грабнал тояга и се нахвърлил върху тях. Горските извикали полиция, а при задържането мъжът продължил да буйства.

След като не представил никакви документи, при претърсване на вещите му били открити стари лични карти с изтекъл срок преди повече от десет години. Проверка показала, че това е 62-годишният Боян Иванов от Русе – човек, изчезнал през 2008 година, предаде Блиц

Обявен за мъртъв, но живял между границите

Родителите на Иванов подали сигнал за изчезването му преди повече от десетилетие. След неуспешно издирване той бил обявен за починал, а през 2013 година дори бил издаден смъртен акт.

При разпита мъжът разказал, че напуснал дома си доброволно, защото не искал да живее с близките си. Години наред работел при гръцки животновъд, пасял овце и обикалял планините. След смъртта на работодателя си започнал да скита между България и Гърция, често преминавайки нелегално зелената граница.

Разказите му обаче били противоречиви. В палатката му служителите на парка открили газова бутилка, лични дневници, буркани с храна и дори китара.

Живял като отшелник в планината

„Нашите служители са го намерили близо до града, вероятно за да може да слиза и да се снабдява с храна. Според полицията дълго време е бил в Гърция, а в района на Банско се е появил преди около седмица“, коментира директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски.

По думите му мъжът изглеждал подивял, с вид на отшелник. Местни жители си спомнят, че преди години са виждали човек, който обитавал палатка в района.

„Имаше нещо като брезент, опънат между дърветата. По елхичките беше проснал чорапите си, личеше си, че живее там. После изчезна“, разказва Ирина Танчева, жителка на Банско.

Санкция и въпроси без отговор

„Ние няма какво друго да направим, освен да му наложим глоба за незаконно лагеруване – между 500 и 5000 лева“, уточни Баненски.

Боян Иванов вече е предаден на полицията в Русе. Разследващите ще трябва да установят къде е бил през всичките тези години, дали е извършвал престъпления и защо се е укривал.

Юристи определят случая като „опасен прецедент“, защото по документи мъжът е мъртъв. „Такъв човек реално е извън системата – няма права, но и не носи отговорност, защото не съществува в правния мир“, коментират експерти.

Местните в Банско са убедени, че зад изчезването му стои сериозна причина – дългове, измами или психически срив. Засега отговорите тепърва предстоят, а единственото сигурно е, че „възкръсналият мъртвец“ от Русе ще остане под наблюдение на органите на реда, докато мистерията около неговите 17 години в сянка не бъде разгадана.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!