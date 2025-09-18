Стана ясно кой е починалият полицай

Пиксабей

Починалият полицай, охранявал Народното събрание, се оказа брат на кмета на село Бистрица Самуил Попов от ПП-ДБ. Това стана ясно от негов пост във Фейсбук, предаде БНР.

"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моя брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа.

Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.

Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Въпреки, че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало".

Опелото ще започне от 12:00 часа на 19.09.2025 г. в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" с. Бистрица.

В средата на юли т.г. Самуил Попов съобщи, че двама маскирани мъже нахлули в сградата на кметството, за да го търсят. Освен черни маски, те били въоръжени с бухалки.

