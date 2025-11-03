Стана ясно кой е подал българското знаме на Цеца

Кадър Ютуб

Флаг по време на концерт разбуни духовете

Истината около скандала с българското знаме на концерт на Цеца Величкович в Република Северна Македония лека-полека започва да излиза наяве, предаде Флагман.

Видео от събитието предизвика вълна от реакции.

На кадрите ясно се вижда как певицата размахва български трибагреник с усмивка и в добро настроение – жест, който мнозина фенове приеха като знак на благодарност към българските ѝ почитатели, следва остра реакция от хора от РСМ на концерта.

Знамето е подадено на Цеца от фен от публиката. Той явно е с български корени.

Твърди се, че Цеца не е очаквала, че ще се разрази скандал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!