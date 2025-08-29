Стана ясно кой е собственикът на приказната къща с кей край Созопол

Кадър Флагман

Резиденцията е придобита в комплект с всички даляни от Созопол до Приморско

Тайната вила, която читател на Флагман.бг засне с дрон в гората край Приморско, се оказа собственост на бизнесмена Орлин Колев Иванов, който в Бургас е известен като приватизатор на бившето шивашко предприятие „Яна“, показа нашата проверка в Имотния регистър.

Фирмата на Колев „Индустриален лизинг“ ЕАД е притежател на чудна резиденция, която има собствен кей и басейн.

Тя е била част от активите на „Риболовно стопанство Созопол“, което е приватизирано през 2002 година със заповедт, подписана от бившия зам.-министър на промишлеността Марин Маринов в кабинета "Костов". Министър на това ведомство е бил покойния днес Александър Божков.

„Риболовно стопанство-Созопол“ е разполагало с няколко чудни имота – даляните от Созопол до Приморско. Техен е бил, например, култовият далян „Чайка“, който е продаден на настоящия собственик, възвърнал старата му слава по впечатляващ начин.

Продадени са и други подобни обекти, стопанисвани от някогашното "Риболовно стопанство Созопол". Приватизаторите обаче са решили да запазят най-разкошния за тяхно ползване.

До имота на Орлин Иванов се стига по собствен път, който е над километър и половина и започва след резиденция „Перла“ - предлага пълна изолация от външния свят. Подобен е достъпът и до хижата на Горското стопанство край Ропотамо. Заради това тя често се се използва от заможни и изключително влиятелни ловци. Тя обаче е далеч от морето, докато хасиедната на Колев е със собствен плаж.

Според Имотния регистър вилата е на един етаж и е 329 кв.метра, а прилежащият парцел е 2763 кв.метра, но има още няколко големи в съседство, които също са собственост на Орлин Иванов. Далянът отпред е държавна собственост, но реално никой друг няма достъп до него.

Орлин Иванов е знакова фигура за бизнеса, не само в Бургаска област. През 90-те той закупи шивашкото предприятие „Яна“, известно още като "хавлиеният завод", който през соца бе най-големият производител на хавлии в страната. Преди 15-ина година обаче собственикът му го затвори и изнесе цялото производство във Виетнам, а след това започна да разпродава част от активите. Други реновира и направи бизнес с тях. Старите шивашки цехове до Окръжния затвор в Бургас, например, вече са халета, които се отдават под наем.

През годините за терена бе изработен и Подробен устройствен план (ПУП), който предвиждаше изграждането на 5 модерни билдинга с височина от 21 метра върху терен от 60 дка. Засега тези планове изглеждат замразени, защото и визията за развитието на цялата зона тръгна в друга посока - предимно индустриална, а не жилищна.

