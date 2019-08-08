Стана ясно кой свири Ботев - Черно море във Враца

СК към БФС обяви съдийските наряди за петия кръг на efbet Лига. Мачът между Ботев - Черно море утре във Враца е поверен на Петър Костадинов.

Наряд за Лудогорец - ЦСКА-София получи Драгомир Драганов, а Левски - Берое ще ръководи Николай Йорданов.

Ето нарядите за всички двубои:



9 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Костадин Георгиев Стоичков



9 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Етър

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Кирил Манолов Лозанов



10 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Ботев - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



10 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Петър Стоянов Петров



11 Авг 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Арда - ПФК Локомотив 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Йордан Костадинов Иванов



11 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов



12 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ПФК ДунавДунав - ФК Витоша

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Евгени Георгиев Георгиев

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