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Стана ясно кой свири Ботев - Черно море във Враца

08.08.2019 / 17:51 0

СК към БФС обяви съдийските наряди за петия кръг на efbet Лига. Мачът между Ботев - Черно море утре във Враца е поверен на Петър Костадинов.

Наряд за Лудогорец - ЦСКА-София получи Драгомир Драганов, а Левски - Берое ще ръководи Николай Йорданов.

Ето нарядите за всички двубои: 
 

9 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров      
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
9 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев      
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
10 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Ботев - ФК Царско село 2015
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов       
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
10 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Георги Николов Николов      
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
11 Авг 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Арда - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев       
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
11 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов     
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
12 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК ДунавДунав - ФК Витоша
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов      
СН:    Евгени Георгиев Георгиев    

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