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Стана ясно кой свири Черно море - Локо (Пд) на "Тича"

11.07.2019 / 13:47 0

Станаха ясни всички наряди за първия кръг от родното първенство, което се завръща в петък под името efbet Лига, съобщи сайтът на БФС.

Двубоят Черно море - Локомотив( Пд) в неделя от 21 часа на "Тича" е поверен на Никола Попов, Стефан Апостолов ще ръководи ЦСКА - Етър

Николай Йорданов и Георги Кабаков ще свирят мачовете на Лудогорец и Левски с Царско село и Дунав (Русе).

Ето и всички назначения от БФС:
12 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Велислав Христов Миленков    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов            
СН:    Валери Николов Цветков     
 
12 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Етър
ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
13 Юли 2019 г. Събота 18:30 ч.
ФК Арда - ПФК Ботев
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов            
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
13 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Николов Джугански
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров        
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
14 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Витоша
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
14 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Веселин Мишев Добриянов
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
15 Юли 2019 г. Понеделник 20:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Левски
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                 
СН:    Георги Генов Нарлев     

 

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