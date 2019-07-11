Стана ясно кой свири Черно море - Локо (Пд) на "Тича"

Станаха ясни всички наряди за първия кръг от родното първенство, което се завръща в петък под името efbet Лига, съобщи сайтът на БФС.

Двубоят Черно море - Локомотив( Пд) в неделя от 21 часа на "Тича" е поверен на Никола Попов, Стефан Апостолов ще ръководи ЦСКА - Етър

Николай Йорданов и Георги Кабаков ще свирят мачовете на Лудогорец и Левски с Царско село и Дунав (Русе).

Ето и всички назначения от БФС:

12 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Валери Николов Цветков



12 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Етър

ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

СН: Иван Захариев Вълчев



13 Юли 2019 г. Събота 18:30 ч.

ФК Арда - ПФК Ботев

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов

СН: Георги Василев Йорданов



13 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Николов Джугански

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Ичко Лозев Лозев



14 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Витоша

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



14 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Веселин Мишев Добриянов

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов



15 Юли 2019 г. Понеделник 20:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов

СН: Георги Генов Нарлев

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