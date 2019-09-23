Стана ясно кой свири мача на Черно море в Ихтиман

Снимка: Кота Спорт

Валентин Станчев ще свири утрешния 1/16-финален мач за Купата на България между Ботев и Черно море в Ихтиман. Срещата е от 16 часа. Асистенти ще бъдат Станимир Емилов Трифонов и Ириней Марчев Бодуров, четвърти съдия е Кристиян Николов Колев, а съдийски наблюдател - Крум Добринов Стоилов.

Назначенията за другите два мача във вторник:

ФК Кариана - ФК Царско село 2015, 16 часа

ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Румен Красимиров Христов

СН: Николай Георгиев Нанев





ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА-София, 18,30 часа

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Камен Михайлов Алексиев

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