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Стана ясно кой свири мача на Черно море в Ихтиман

23.09.2019 / 19:23 0

Снимка: Кота Спорт

Валентин Станчев ще свири утрешния 1/16-финален мач за Купата на България между Ботев и Черно море в Ихтиман. Срещата е от 16 часа. Асистенти ще бъдат Станимир Емилов Трифонов  и Ириней Марчев Бодуров, четвърти съдия е Кристиян Николов Колев, а съдийски наблюдател - Крум Добринов Стоилов. 

Назначенията за другите два мача във вторник:

ФК Кариана - ФК Царско село 2015, 16 часа
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Румен Красимиров Христов
СН:    Николай Георгиев Нанев     
 
 
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА-София, 18,30 часа
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Борис Борисов Попов
СН:    Камен Михайлов Алексиев 

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