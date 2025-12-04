Стана ясно защо е в застой ремонтът на пътя "Аспарухово-Галата" и докога ще продължи

Булфото

Ремонтните дейности на пътя "Аспарухово – Галата" са в застой. В момента само една бригада работи по подмяната на бордюрите, поставени са само две от общо общо осем спирки. Това обобщи в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" районният кмет на "Аспарухово" Ивайло Маринов.

"Проблемите, свързани с този ремонт, са наистина много сериозни. Повече от година след началото му ние все още не можем да го завършим", посочи Маринов, след което допълни: "Основният проблем да се бави този ремонт са средствата – предвидени са около 60%, но имаме уверението, че ще бъдат преведени още средства, за да завърши той до края на годината – но това нещо няма как да стане".

Към момента пътят е затворен и няма как там да минават автобуси от градския транспорт, категоричен беше Маринов. Той изрази надежда, че скоро ще се положи нов пласт асфалт между Боровец-Север и Боровец-Юг.

