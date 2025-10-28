Станаха ясни първите победители в Общинските ученически игри във Варна

Снимки: Община Варна

24 отбора се включиха в турнира по футбол 7 при най-малките - V-VII клас, в Общинския кръг на Ученическите игри 2025/2026 г. Двубоите от финалната тройка се изиграха при проливен дъжд на терен „Жечо Тунчев“ на спортен комплекс „Локомотив“, но малчуганите показаха характер.

В крайна сметка представителите на ОУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Чинтулов“ победиха последователно тима на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ съответно с 6:0 и 6:2, а в прекия мач помежду си направиха зрелищно реми 2:2. Така шампиони по голова разлика в тази възрастова група станаха представителите на ОУ „Г. С. Раковски“.

Призьорите бяха наградени с купи, медали, грамоти и футболни топки на специална церемония в Юнашкия салон от експертите на общинската спортна дирекция. Футболните битки в другите две възрасти - VIII-X и XI-XII клас, стартират на 10 ноември.

В залата на Икономическия университет започна баскетболната надпревара при най-големите. Победителите при юношите ще бъдат излъчени на 7 ноември, а при девойките най-подготвени се оказаха представителките на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“, водени от Галина Райчева, които заслужиха купата и златните медали.

Започнаха състезанията и при волейбола, като момчетата и момичетата от V-VII клас мерят сили в СУ „Елин Пелин“, а девойките от XI-XII клас - в спортната зала на Първа езикова гимназия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!