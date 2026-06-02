Станаха ясни победителите в Държавното по тенис на маса за хора с увреждания

02.06.2026 / 15:02 0

Снимки: Община Варна

Държавното първенство по тенис на маса за хора с увреждания се проведе през уикенда в НСБ Спорт палас край Варна. 

Състезанието беше организирано от СКХУ „Черно море Никея“ и финансирано от Община Варна и ММС - представлявано от БПФ.

В надпреварата взеха участие състезатели от девет клуба от страната. 

След оспорвани битки, изпълнени с много емоции, бяха излъчени победителите в различните категории.

Класиране – жени индивидуално

клас 5:
1. Дарина Цуцуманова - Джавелин
2. Лора Иванова - Олимп
клас 6:
1. Наталия Илиева - Сини Камъни
2. Румяна Милева - Траки
клас 7-10:
1. Валентина Марчева - Джавелин
2. Йорданка Тодорова - Черно Море Никея
3. Рая Байрякова - Олимп
3. Валя Манолова - Сини Камъни

Класиране – мъже индивидуално

клас 5:
1. Мустафа Юсеинов - Джавелин
2. Златомир Георгиев - Ямбол 99
3. Христо Христов - Черно Море Никея
3. Илиян Младенов - Джавелин
клас 6:
1. Васил Гинев - Ямбол 99
2. Юлиян Соколов - Траки
3. Борис Костадинов - Траки
3. Любомир Иванов - Алфа
клас 7:
1. Сашо Зоев - Черно Море Никея
2. Валери Василев - Олимп
3. Константин Ванчев - Джавелин
3. Пресиян Пресиянов - Ямбол 99
клас 8: 
1. Йордан Митев - Алфа
2. Димитър Павлов - Орел
3. Костадин Кожухаров - Олимп
3. Георги Митев - Ямбол 99
клас 9-10:
1. Паун Вътов - Черно Море Никея
2. Иван Иванов - Черно Море Никея
3. Иван Иванов - Ямбол 99
Ангел Манолов - Сини Камъни

Отборно класиране - жени

1. Джавелин Бургас
2. Черно Море Никея Варна
3. Ямбол 99 Ямбол

Отборно класиране - мъже

1. Черно Море Никея Варна
2. Ямбол 99 Ямбол
3. Джавелин Бургас

Комплексно класиране

1. Джавелин Бургас
2. Черно Море Никея Варна
3. Ямбол 99 Ямбол

