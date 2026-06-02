Станаха ясни победителите в Държавното по тенис на маса за хора с увреждания

Снимки: Община Варна

Държавното първенство по тенис на маса за хора с увреждания се проведе през уикенда в НСБ Спорт палас край Варна.

Състезанието беше организирано от СКХУ „Черно море Никея“ и финансирано от Община Варна и ММС - представлявано от БПФ.

В надпреварата взеха участие състезатели от девет клуба от страната.

След оспорвани битки, изпълнени с много емоции, бяха излъчени победителите в различните категории.

Класиране – жени индивидуално

клас 5:

1. Дарина Цуцуманова - Джавелин

2. Лора Иванова - Олимп

клас 6:

1. Наталия Илиева - Сини Камъни

2. Румяна Милева - Траки

клас 7-10:

1. Валентина Марчева - Джавелин

2. Йорданка Тодорова - Черно Море Никея

3. Рая Байрякова - Олимп

3. Валя Манолова - Сини Камъни

Класиране – мъже индивидуално

клас 5:

1. Мустафа Юсеинов - Джавелин

2. Златомир Георгиев - Ямбол 99

3. Христо Христов - Черно Море Никея

3. Илиян Младенов - Джавелин

клас 6:

1. Васил Гинев - Ямбол 99

2. Юлиян Соколов - Траки

3. Борис Костадинов - Траки

3. Любомир Иванов - Алфа

клас 7:

1. Сашо Зоев - Черно Море Никея

2. Валери Василев - Олимп

3. Константин Ванчев - Джавелин

3. Пресиян Пресиянов - Ямбол 99

клас 8:

1. Йордан Митев - Алфа

2. Димитър Павлов - Орел

3. Костадин Кожухаров - Олимп

3. Георги Митев - Ямбол 99

клас 9-10:

1. Паун Вътов - Черно Море Никея

2. Иван Иванов - Черно Море Никея

3. Иван Иванов - Ямбол 99

Ангел Манолов - Сини Камъни

Отборно класиране - жени

1. Джавелин Бургас

2. Черно Море Никея Варна

3. Ямбол 99 Ямбол

Отборно класиране - мъже

1. Черно Море Никея Варна

2. Ямбол 99 Ямбол

3. Джавелин Бургас

Комплексно класиране

1. Джавелин Бургас

2. Черно Море Никея Варна

3. Ямбол 99 Ямбол

