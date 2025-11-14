Станаха ясни победителите в турнира по тенис на маса за „Купа 8 декември“
Снимки: Община Варна
16 студенти от три варненски университета - Медицинския, Икономическия и Техническия, взеха участие в надпреварата по тенис на маса, част от „Купа 8 декември“ 2025 г. Турнирът се организира и провежда от Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в университета, а домакин беше спортния комплекс на ИУ – Варна.
По правилата на състезанието всяко висше учебно заведение може да участва с по един отбор мъже, съставен от трима състезатели, и един отбор жени (две състезателки), както и с до четирима студенти в индивидуалния турнир.
Наградите на победителите бяха осигурени от Дирекция „Спорт“ към Община Варна и връчени от директора Кристиан Димитров.
Отборно класиране – мъже
1. Икономически Университет – Варна
2. Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“
3. Технически Университет – Варна
Отборно класиране – жени
1. Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“
2. Икономически Университет – Варна
3. Технически Университет – Варна
Индивидуално класиране мъже:
1. Виктор Пенев - МУ
2. Павел Божидаров - ИУ
3. Траян Минков - ИУ
3. Михаел Катев - ИУ
Индивидуално жени:
1. Габриела Габровска - МУ
2. Олена Иванова - МУ
3. Моника Иванова - МУ
3. Ема Пироева - МУ
