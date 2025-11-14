Станаха ясни победителите в турнира по тенис на маса за „Купа 8 декември“

Снимки: Община Варна

16 студенти от три варненски университета - Медицинския, Икономическия и Техническия, взеха участие в надпреварата по тенис на маса, част от „Купа 8 декември“ 2025 г. Турнирът се организира и провежда от Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в университета, а домакин беше спортния комплекс на ИУ – Варна.

По правилата на състезанието всяко висше учебно заведение може да участва с по един отбор мъже, съставен от трима състезатели, и един отбор жени (две състезателки), както и с до четирима студенти в индивидуалния турнир.

Наградите на победителите бяха осигурени от Дирекция „Спорт“ към Община Варна и връчени от директора Кристиан Димитров.

Отборно класиране – мъже

1. Икономически Университет – Варна

2. Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“

3. Технически Университет – Варна



Отборно класиране – жени

1. Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“

2. Икономически Университет – Варна

3. Технически Университет – Варна



Индивидуално класиране мъже:

1. Виктор Пенев - МУ

2. Павел Божидаров - ИУ

3. Траян Минков - ИУ

3. Михаел Катев - ИУ





Индивидуално жени:

1. Габриела Габровска - МУ

2. Олена Иванова - МУ

3. Моника Иванова - МУ

3. Ема Пироева - МУ

