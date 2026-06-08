Снимка: Petel.bg

Станаха ясни съперниците на варненските отбори в първия кръг на първенството. Жребият, който беше теглен днес, определи Черно море да гостува на Ботев Враца. Спартак ще приеме на свой терен ЦСКА 1948. Варненското дерби ще е в разгара на лятото - още във 2-ия кръг, като „моряците“ са домакини на стадион „Тича“.

Шампионът на България по футбол Левски (София) започна новия сезон 2026/27 в еfbet лига с домакинство на новака Дунав (Русе), а носителят на Купата на страната – ЦСКА (София) ще играе със Славия в столично дерби, посочва БТА.

14-кратните шампиони от Лудогорец, които през изминалата кампания за първи път от влизането си в елита не триумфираха с трофей, ще започнат у дома с Локомотив (Пловдив).

Самото теглене на жребия беше предшествано от множество допълнително зададени критерии и претенции от клубовете, от притежателя на ТВ-правата, от органите на реда.

През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата „всеки срещу всеки на разменено гостуване“. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група – „шампионската“, ще бъде съставена от отборите от 1-о до 4-о в редовния сезон. Втората група е „за Лига на конференциите“, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9-о до 14-о място. В първите две групи отборите ще изиграят по шест мача – всеки срещу всеки с останалите три, а в третата – по веднъж, като домакинствата и гостуванията ще станат ясни според класирането от редовния сезон.

Както се знае, от Първа лига ще изпада единствено заелия последното 14-о място в крайното класиране. Отборите на 13-о и на 12-о място ще играят баражи за запазване на местата си с 2-ия и 3-ия в крайното класиране на Втора лига, откъдето пък ще се изкачи само победителят.

„Вечното дерби“ на българския футбол между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-ия кръг, като „сините“ са домакини. Най-старото столично дерби пък между Славия и Левски ще се играе в 5-ия кръг. „Сините“ пък посрещат Лудогорец в 10-ия кръг, а в 11-ия ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948, след което веднага ще приеме „орлите“ от Разград. Дербито на Пловдив е в 9-ия кръг, когато Ботев е домакин на Локомотив.

Ето и програмата за първия кръг:

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948

Левски – Дунав (Русе)

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)

Септември – Арда (Кърджали)

Славия – ЦСКА (София)

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