Стандарт и Блиц: Тестът "Лукойл" демонстрира нагледно кои са държавниците у нас

Интересен анализ публикува Стандарт и препечатан от Блиц.

Заглавието е Тестът "Лукойл" демонстрира нагледно кои са държавниците у нас.

Нищо от това нямаше да е възможно без усилията на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, посочва изданието.

Ето и текста:

Една рафинерия на българското Черноморие, която през последните три години и половина играeше ролята на касичка за финансиране на инвазията на Русия в Украйна, се превърна в тест за държавниците у нас.

И ясно показа кой е такъв в родната политика и кой – не, пише Стандарт, цитиран от Блиц.

В петък първо британската Служба за прилагане на санкции, а няколко часа по-късно – и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, позволиха на четирите български дружества от групата на „Лукойл“ да продължат да работят. Лицензът, издаден от Лондон, е със срок от три месеца.

А този от OFAC е за 6 месеца, което означава, че дерогацията, позволена от Вашингтон изтича чак на 29 април 2026г.

Какво означава това за българските граждани?

Че за разлика от други страни в ЕС и Европа като цяло, зависими от доставките на руски нефтени продукти, ние като общество сме защитени от предстоящото влизане в сила на санкциите, наложени от US президента Доналд Тръмп срещу руския петролен гигант „Лукойл“.

Те щяха да станат ефективни на 21 ноември и вече предизвикаха ступор в не малко европейски страни, чиито лидери френетично започнаха да загряват телефоните на Вашингтон и да правят шумни совалки дотам и обратно в опит да осигурят изключение за своите доставки.

Причината е, че спирането им неминуемо ще наруши пазара на горива в техните държави, което от своя страна – също толкова неминуемо, би довело до ефект на доминото и неконтролируемо поскъпване на всички стоки и услуги.

За България този риск вече е елиминиран. Благодарение на държана извън светлините на прожекторите тиха дипломация, проведена през седмиците от 23 октомври, когато Доналд Тръмп обяви решението си да наложи санкции срещу „Лукойл“.

И най-вече – благодарение на приетите по спешност от Народното събрание промени в закона за нефтените продукти, с които бяха увеличени правомощията на особения търговски управител, назначен от държавата в рафинерията у нас.

Нищо от това нямаше да е възможно без усилията на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, по чиито инициатива и ключова подкрепа бяха приети законовите изменения.

Така тестът „Лукойл“ от една страна ясно демонстрира кои са истинските държавници в българската политика, а също и на кого имат доверие стратегическите евроатлантически партньори на България, каквито са САЩ и Великобритания.

А от друга – разкри лицемерието и неадекватността на президента Румен Радев и на неговите основни съюзници в Народното събрание - ПП-ДБ. Неадекватност, която на фона на случилото се през последните дни, всъщност е с исторически измерения и демонстрира за пореден път тяхната зловредност спрямо българското общество и интересите на гражданите.

