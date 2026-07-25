Станишев: България взема страна във военен конфликт, очаквах повече от управляващите

Кадър Bulgaria On Air

Сергей Станишев и БСП като цяло не подкрепят решението американски самолети-цистерни да бъдат позиционирани идната седмица в авиобаза "Безмер". Това заяви в ефира на предаването "Опорни хора" Сергей Станишев - бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС.

Той коментира има ли риск за националната сигурност от решението на парламента:

"Не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран - беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти".

"Така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на ООН, а си е война на САЩ и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява с всички достъпни средства... Можеше да се вземат и други решения", посочи политикът пред Bulgaria On Air.

Добър или лош е Бюджет 2026

Той коментира и бюджета за 2026 година, като започна с положителното в него: "Хубавото е, че се изваждат скритите дефицити. Всички разбираме, че през последните години имаше последователна тенденция от всички управляващи и партии да си купят търпимост, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблем".

Станишев бе категоричен, че част от разходите са били прикривани, прехвърляни за следваща година или плащани чрез вземане предварително на данъци.

"Очаквах повече смелост от управляващите като партия, получила безпрецедентно за последните години самостоятелно мнозинство. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно - и в администрацията, и в много други сфери", подчерта социалистът.

Станишев се обърна с препоръка към управляващите, че реформи се правят в началото.

"Основният въпрос пред обществото в тази ситуация е икономиката".

Редактор "Екип на Петел",

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