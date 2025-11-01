Станишев: Няма кой да ни помогне освен нас самите

кадър: Bulgaria ON AIR

Няма кой да събуди обществото, ако самото то не се събуди, заяви бившият премиер Сергей Станишев в предаването "Опорни хора", където гостува навръх Деня на будителите - 1 ноември.

"Удобна е позицията, когато или търсим спасител, който ще ни "оправи" - вече сме го видели неведнъж, или сме доволни от статуквото и всеки се спасява поединично, за което имаме голям талант като народ. Но всъщност будителите са точно примерът, че няма кой да ни помогне освен нас самите", каза Станишев пред Bulgaria ON AIR.

Бившият премиер коментира и темата за "Бюджет 2026" - първият в евро.

"Това е реално отражение на ситуацията, когато след 2020 година всички партии, бидейки масово нехаресвани от избирателите, за да ги търпят хората, започнаха да се надпреварват в раздаване на лесни пари и помпане на дефицити, което беше немислимо преди време", подчерта Станишев.

Той цитира изказване на Владислав Горанов, който, по думите му, е "безусловно компетентен в областта на бюджета": "Ако така се продължава и не се вземат необходимите мерки за озаптяване на тази тенденция, догодина ще имаме дефицит от 10% от БВП, което е скандално само по себе си и трябва да бъде пресечено."

"Резултатът от подобно отношение към фиска на всички партии в България през последните години е това, че първо вземаме нов дълг и той много бързо нараства. Тази година ще надхвърли вероятно 30% от БВП и ще трябва да увеличаваме данъци. Няма друга алтернатива", заключи социалистът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!