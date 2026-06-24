Станислав Анастасов: Запорираха ми сметките, не мога да си платя сметките за ток и вода

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Софийският съд наложи запор върху банковите сметки и кредитните карти на народния представител от ДПС Станислав Анастасов заради съдебно дело, заведено срещу него от столичния кмет Васил Терзиев. Обезпечителната мярка е в размер на 20 000 евро, а за взетото магистратско решение съобщиха тази сряда, 24 юни 2026 година, от вестник „24 часа“. Самият депутат реагира остро в социалните мрежи, оплаквайки се, че няма да може да покрива ежедневните си разходи.

Анастасов не спести епитети по адрес на софийския градоначалник и го атакува директно в личния си профил. По думите на народния представител наложената финансова блокада е прецедент, който го оставя без лични средства.

"Мултимилионерът Васко Петроханецът току-що блокира всичките ми сметки и кредитни карти, налагайки ми запор за 20 000 (да, двадесет хиляди) евро", обяви депутатът от ДПС. Той допълни, че опонентът му е "роден със златна лъжица в устата", докато неговата ситуация изобщо не изглеждала по този начин.

Народният представител побърза да се разграничи от образа на заможен политик и обяви, че няма възможност да реагира на съдебното решение с налични средства. Анастасов подчерта, че разчита основно на текущите си доходи и е натрупал сериозни задължения към банкови институции.

"Понеже аз, както повечето нормални българи, толкова пари нямам (имам една спестена заплата и кредити в десетки пъти повече), роденият със златна лъжица в устата Васко ми е блокирал абсолютно всичко", коментира още Анастасов.

Депутатът изрази сериозно притеснение как блокирането на картите му ще се отрази на неговото петчленно семейство и ежедневните нужди на децата му.

"От утре няма да мога да си плащам сметките за ток и вода, телефоните на мен и децата ми, както и всякакви други разходи за мен, съпругата ми и трите ни деца", сподели в заключение народният представител.

Редактор "Екип на Петел",

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